الان تتابع كأس زايد للأندية: المريخ السوداني يقسو على اتحاد الجزائر برباعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

بات فريق المريخ السوداني قريباً من التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 4-1 على ضيفه اتحاد الجزائر امس الأربعاء في ذهاب دورالـ16 للمسابقة.

وتقدم المريخ بهدف مبكر حمل توقيع محمد عبدالرحمن في الثانية الثالثة والعشرين من عمر المباراة، مسجلاً أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وواصل محمد عبدالرحمن تألقه في اللقاء، بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق السوداني في الدقيقتين العاشرة و35، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بعدما أصبح صاحب أول (هاتريك) في البطولة الآن.

وتكفل خالد النعسان بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 45 ،في حين أحرز محمد أمين حامية هدف اتحاد الجزائر الوحيد في الدقيقة 62، ليحافظ على آمال فريقه في الصعود للدور المقبل بالمسابقة.

وأصبح يكفي المريخ الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة، الذي سيقام بالجزائر في العاشر من ديسمبر المقبل، للتأهل إلى دور الثمانية، في حين بات يتعين على اتحاد الجزائر الفوز 3-0 على الأقل، إذا أراد تفادي الخروج المبكر من المسابقة.