شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لا بديل عن الفوز أمام زعيم الثغر فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن المرحلة المقبلة فى مشوار الفريق فى غاية الأهمية والصعوبة، لخوض مباريات هامة على الصعيد المحلى والعربى والأفريقى.

وكشف المدير الفنى للفريق جاهزية جميع لاعبى الفريق للمرحلة المقبلة، والتى ستشهد ضغط مباريات، بداية من لقاء الداخلية اليوم الخميس بالجولة الـ15 لمسابقة الدورى العام، كاشفا عن أنه حريص على زيادة التركيز فى التدريبات، وجرعات الاستشفاء بشكل جيد ومنضبط، لأن هذا أمر فى غاية الأهمية للحفاظ على لاعبى الفريق وعدم تعرضهم لأى نوع من الإرهاق أو الإجهاد.

وأكد جروس خلال جلساته باللاعبين أنه يطالبهم بتأدية ما عليهم من واجبات بنسبة 100%، والعمل باحترافية عالية، وبالفعل هم ينفذون ذلك بشكل جيد.

واختتم جروس تصريحاته بأن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات فى غاية الأهمية والصعوبة، خاصة لقاء العودة أمام الاتحاد السكندرى فى كأس زايد للأندية الأبطال، مؤكدا أن كافة الأمور الخاصة بالمشاركات وضغط اللقاءات فى الحسبان، وتمت دراستها والاستعداد لها بشكل جيد من أجل الاستمرار فى تحقيق نتائج جيدة بكافة البطولات التى يشارك بها الفريق. وراهن جروس على خبرة لاعبيه لتخطى عقبة زعيم الثغر فى البطولة العربية، للمضى قدما نحو المنافسة على اللقب هذا الموسم.