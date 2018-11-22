شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الاتحاد السكندرى، عقب الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله رزاق سيسيه فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأول، واقتنص زعيم الثغر خلالها أغلى ثلاث نقاط، واستعاد نغمة الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية، كادت تطيح بحلمى طولان، المدير الفنى.

وقرر مجلس إدارة النادى، بالاتفاق مع الجهاز الفنى، الإفراج عن مستحقات اللاعبين، بعد تجميدها لسوء النتائج فى الفترة الأخيرة، بالإضافة لمنحهم مكافأة إجادة وفقاً لما تنص عليه اللائحة، خاصة أن الفريق حقق فوزاً خارج ملعبه.

وعبر حلمى طولان، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، عقب المباراة عن سعادته الكبيرة لإنهاء مسلسل الخسائر وإهدار نزيف النقاط فى المباريات الأخيرة وتحقيق الاتحاد السكندرى أغلى فوز له هذا الموسم والذى رفع رصيده إلى 18 نقطة قفز بها إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.

مشيرا إلى أن الفوز قد جاء فى توقيت مناسب تماما للرد على المشككين ولدفع الفريق خطوات جيدة بالجدول تعيد الاستقرار والثقة من جديد لجماهير القلعه الخضراء.

من جانبه، قال محمد مصيلحى، رئيس النادى: أهدى هذا الفوز لجماهير الفريق التى تحرص على مساندة الفريق فى الظروف الصعبة، وتقف إلى جوار النادى بدعم ومؤازرة قوية فى الأوقات العصيبة التى تشهد كبوات أو إنكسارات قبل الانتصارات، واستكمل دائما يظهر المعدن الحقيقى للجماهير المخلصة فى هذه الأوقات، مشيرا إلى سعى إدارة النادى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعن صفقات ينايرالمنتظرة أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه تحدث مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادى، حول صفقات الأهلى والزمالك تحديدا، وسيتم عقد جلسة مع حلمى طولان للاستقرار على أسماء اللاعبين.