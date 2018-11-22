شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يرصد 400 مليون يورو لصفقات الريـال فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، يرصد مبلغا يصل إلى 400 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صفقات سوبر، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، بعد الاستقرار على تعيين الأرجنتينى سانتياجو سولارى، على رأس القيادة الفنية للملكى.

أضافت الصحيفة أن بيريز يقوم خلال الوقت الحالى بترتيب أوراقه للاستقرار على اللاعبين الذى يرغب فى التعاقد معهم، حيث يريد بناء قوام كبير للفريق يمكنه المنافسة على الألقاب، سواء على الصعيد المحلى أو الأوروبى خلال السنوات المقبلة.

أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الميرنجى يريد العودة مرة أخرى إلى العصر الذهبى مرة أخرى منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2000 وإبرام صفقات من الأسماء الكبيرة والثقيلة.

أوضحت الصحيفة أن إدارة النادى الملكى تبحث عن أسماء متميزين من أجل تعويض اللاعبين الذين تقدم بهم العمر وتخطوا سن الثلاثين من أجل ضمان المحافظة على قوام الفريق.

تابعت أن سياسة التعاقدات التى يعتمد عليها نادى العاصمة الإسبانية مدريد فى السنوات الأخيرة تقوم على التعاقد مع المواهب الشابة والتى تتراوح أعمارهم ما بين الـ18 والـ20 عامًا، لكن لن يُفكر النادى فى الاعتماد عليهم جميعًا فى هذه السن الصغيرة من أجل بناء تشكيلة الفريق المستقبلية.

ستحاول إدارة الريال تعويض سيرجيو راموس، مدافع وقائد الفريق، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الكرواتى، لوكا مودريتش، والمهاجم الفرنسى كريم بنزيمة، حيث يرغب النادى فى التعاقد مع لاعبين يقاربون هذا الثلاثى فى الإمكانيات. وأصغرهم سنًا.

يفكر ريال مدريد بقوة فى التحرك من أجل التعاقد مع اللاعب كاليدو كوليبالى، مدافع نادى نابولى الإيطالى والذى يتألق بشكل لافت للأنظار هذا الموسم مع فريق الجنوب الإيطالى تحت قيادة المدرب الخبير كارلو أنشيلوتى الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الماضية.

ترى إدارة الميرنجى أن المدافع الدولى السنغالى سيكون خليفة سيرجيو راموس صاحب الـ32 عامًا، وقد تتكلف خزانة الريال 100 مليون يورو من أجل حسم الصفقة والتفوق على مانشستر يونايتد ويوفنتوس اللذين يرغبان فى الحصول على خدمات «كوليبالى».

فيما ترغب إدارة الريال فى التحرك بقوة من أجل الدولى الدنماركى كريستيان إيركسن، لاعب خط وسط ونجم نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، ليكون خليفة النجم الكرواتى لوكا مودريتش.

ويرى الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للملكى، أن إيركسن سيكون خير سلف لمودريتش، وقد يكلف خزائن الريال دفع 75 مليون يورو لتوتنهام للتعاقد معه. من ناحية خط الهجوم، وبالتحديد إلى الفرنسى كريم بنزيمة، الذى قضى 9 مواسم مميزة مع الريال، يضع بيريز اسم اللاعب هارى كين، نجم هجوم توتنهام والمنتخب الإنجليزى، على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم الخط الأمامى للفريق الملكى.

ستكون مهمة التعاقد مع هارى كين صعبة للغاية، حيث من المتوقع أن تطلب إدارة السبيرز مبلغا كبيرا يصل إلى 200 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل النجم الإنجليزى إلى ملعب «سانتياجو برنابيو».

ويتواجد اسم آخر ضمن قائمة فلورنتينو بيريز وهو الأرجنتينى الرائع ماورو إيكاردى، مهاجم ونجم نادى إنتر ميلان الإيطالى، والذى أشارت تقارير عديدة إلى رغبته فى الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى الخطوة القادمة بمسيرته الكروية.

يحتاج ريال مدريد إلى كسر عقد المهاجم الأرجنتينى والذى تبلغ قيمته 110 ملايين يورو، على أمل إنهاء الصفقة لصالحه فى الفترة المقبلة وتدعيم هجوم الفريق.

على الجانب الآخر، أكد الشاب البرازيلى فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسبانى أنه لم يتوقع أن تكون بداية انطلاقته مع الميرنجى بهذه القوة. وقال البرازيلى: «لا أنا ولا الجهاز الفنى أو عائلتى تصوروا هذه البداية، ذهبت إلى إسبانيا للتأقلم فى العام الأول، لكن هذا حدث بسرعة كبيرة».

وأضاف: «بدأت فى كاستيا، والآن ألعب المزيد من الدقائق مع الفريق الأول، وأنا سعيد الآن لأننى أشارك وأستفيد من الفرصة التى قدمها لى ريال مدريد».