صحيفة بريطانية: عمال مونديال قطر يحصلون على مبالغ زهيدة للغاية

انتقد تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية أحوال العمالة الوافدة بملاعب مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر، حيث قال إن العمال القادمين من بعض أفقر دول العالم يحصلون على أجر زهيد لبناء منشآت كأس العالم في أغنى دولة في العالم من ناحية نصيب الفرد من الدخل.

وأوضح تحقيق الصحيفة البريطانية أنه لا يزال العمال الذين يشتغلون في إنشاء ملعب الريان بقطر، يعانون من الاستغلال، حيث لا تتعدى رواتبهم 200 دولار في الشهر.

وفي هذا الصدد، قال أحد العمال، القادم من غانا، إنه تعرض للاحتيال، فقد وعده وكيل تلقى أموالا منه من أجل إلحاقه بالعمل أنه سيحصل على راتب كبير، لكن عندما جاء إلى قطر، وجد عكس ذلك.

وملعب الريان هو أحد سبعة ملاعب ضخمة يجري بناؤها حول الدوحة، بالإضافة إلى تعديل ملعب خليفة الدولي الذي جرى الانتهاء منه العام الماضي، وتتراوح التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات تلك ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار، بحسب تقديرات رسمية.

وقال أحد العمال للصحيفة: "من الصعب الابتعاد عن العائلة لفترة طويلة.. ففي بعض الأحيان تحتاجك العائلة لتكون معها، ومع ذلك، قد لا يكون لديك المال لإرساله". وأضاف العامل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: "كان من المفترض أن نكسب شيئًا كبيرًا - لكن ما نحصل عليه قليل".

وأوضحت الغارديان أنه لبناء أحد الملاعب الضخمة المصممة لإبهار العالم في عام 2022، يقضي العمال 8 ساعات يوميا وستة أيام في الأسبوع في عمل شاق لقاء الحصول على حوالي 140 دولار في الشهر. ويعني ذلك أن العامل يحصل على أقل من 35 دولارا في الأسبوع، وأقل من 6 دولارات في اليوم.

ومثل جميع العاملين من هذه الفئة في قطر، فإن الأموال التي يرسلونها إلى الوطن ليست تلك التي تزيد عن حاجتهم، بل يرسلون دخلهم الأساسي لإعالة أسرهم. وقال أحد العمال للصحيفة، ولديه ولدين عمرهما 10 أعوام وعامين: "عائلتي في غانا كبيرة، وعندما يحتاج أي شخص للمساعدة فإنهم يأتون إلينا.. يعلمون أننا سافرنا إلى قطر ويطلبون أموالا، لكننا لا نملك المال".

وتابع حديثه:" ليس لدي ما يكفي لإطعام أسرتي.. المال هنا ليس كما كنا نتوقعه.. نحن نفكر في ذلك طوال الوقت".

ولا يعتقد العمال أن رفع شكوى سيغير من وضعهم، حيث قال أحدهم: " لا نجد مساعدة من أي جهة، يجب علينا دعم أنفسنا وتشجيع بعضنا البعض كل يوم. وإلا ماذا ستفعل: هل تقتل نفسك؟"

وبدا أن ما يعانيه من العمال من أوضاع سيئة لا يراه المسؤولون كذلك، فقد نقلت الصحيفة عن أحد الشخصيات المسؤولة البارزة قولها إن ما يحصل عليه العمال أكثر بكثير مما يكسبه الناس في بلدانهم الأصلية. كما نقلت الصحيفة عن أحد الخبراء في الدوحة قوله إنه لدى محاولة فهم معاناة العديد من العمال المهاجرين، يجب أيضا تذكر الصعوبات التي هربوا منها في أوطانهم.

وأضاف: "في بلادهم، يعيش العديد من هؤلاء الناس في ظروف معيشية فقيرة بشكل لا يصدق.. فلا توجد وظائف ولا بنية أساسية ولا طرق أو مياه صالحة للشرب في بعض المناطق"، مردفا أن العمال يعتبرون مجرد قدرتهم على إرسال أموال إلى بلادهم "تقدما هائلا".

لكن للعمال رأي آخر، فقد تحدثوا عن الوعود بالمرتبات التي تحولت إلى سراب بسبب احتيال وكلاء السفر الذين يعملون من الباطن لصالح الجهات القائمة على مشروعات كأس العالم، حيث قال رجل من بنغلاديش:" قالوا لي أن قطر بلد غني جدا، ويمكنني أن أكسب أموالا جيدة.. لكن عندما تأتي للعمل هنا، لا تدفع الشركة لك".

وذكر العمال أن بعضهم عثروا على أعمال جزئية في مشاريع البناء عبر متعاقدين من الباطن، لم يدفعوا لهم أجورهم.

كما قال أحد العمال الذي كان ضمن حشد تجمع حول مراسل الصحيفة خارج أحد المعسكرات العمالية في الدوحة، إن لديه طفلة بالغة من العمر 10 سنوات، وهو يعاني بسبب عدم مقدرته إرسال أموال إلى وطنه بينما لم يملك حتى الرسوم اللازمة للإبقاء على ابنته في المدرسة.

وأضاف أن زوجته انتقدته بسبب ذهابه إلى قطر، لأن سائقي الريكشا (عربة هندية) يكسبون مالا أفضل لإعالة أسرهم.

واشتكى شاب آخر من عدم تمكنه من تناول طعام ملائم، قائلا "لا يوجد أرز ولا خضروات ولا دجاج"، وعندما سأله مراسل الصحيفة عن الوقت الذي قضاه دون الحصول على طعام مناسب، قال متحسرا: "ثمانية أشهر".