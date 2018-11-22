رئيس النصر يدخل موسوعة جينيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كثف نادي النصر استعداداته لديربي العاصمة الذي يجمعه غدا مع الشباب في الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أعلن رئيسه سعود آل سويلم تأجيل عملية الرباط الصليبي، إلى ما بعد الانتهاء من التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق، خلفا للأوروجوياني كارينينو المقال أخيرا.

ودخل آل سويلم موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أول رئيس على مستوى أندية العالم يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تلاحق نجوم كرة القدم، وكان آخر ضحاياها نجم الهلال عمر عبدالرحمن «عموري».

ويتوقع أن يجري رئيس النصر جراحة الرباط في ألمانيا على نفقة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الذي أعلن أمس الأول عن تكفله بعلاجه، وكتب على حسابه على تويتر: «أتكفل بعلاج إصابة الأخ سعود السويلم في أي مكان يريد»، وأضاف «مشافى معافى يا بوفهد بنفقدك يا نجم، والله يحمي كل أبناء الرياضة وغيرهم من شر الرباط».

وسجلت الملاعب السعودية 3 إصابات بالرباط الصليبي قبل تعرض رئيس النصر له، كان أهمهم نجم الكرة الإماراتية وفريق الهلال السعودي عموري الذي تعرض للإصابة في لقاء جمع فريقه مع الشباب في الجولة السادسة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجاري، ليفقد الزعيم واحدا من أبرز أوراقه الهجومية، وقبله تعرض يحيى خرمي لاعب فريق نادي التعاون للإصابة خلال حصة تدريبية لفريقه منذ أسابيع قليلة، ثم تعرض طارق عبدالله لاعب الاتحاد لنفس الإصابة في ركبته اليمنى وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وانضم آل سويلم لقائمة طويلة تضم عددا من المشاهير في الكرة السعودية، بينهم ياسر القحطاني، نايف هزازي، عبده عطيف، عبدالرحمن اليامي، عبدالله عطيف، إبراهيم غالب، عبدالعزيز الجبرين، فواز القرني، ياسر الفهمي، وقبلهم نواف التمياط وخالد مسعد، وكوكبة من النجوم الكبار، إضافة إلى اليوناني ساماراس والبرازيلي كارلوس إدواردو وعدد من المحترفين في الملاعب السعودية.

حقائق حول الرباط الصليبي:

20 إصابة بالرباط الصليبي خلال عامين.

6 ـ 9 أشهر فترة التأهيل والعودة.

65 % من اللاعبين المصابين بالرباط الصليبي يعودون إلى مستواهم قبل الإصابة.

55 % من اللاعبين المصابين بالرباط الصليبي يعودون إلى ممارسة الرياضة التنافسية.

30 %من اللاعبين المصابين بالرباط الصليبي تتكرر عندهم الإصابة مرة أخرى.

آخر النجوم الذين أصيبوا بالرباط:

عمر عبدالرحمن «عموري» الهلال

يحيى الخرمي التعاون

طارق عبدالله الاتحاد

أشهر ضحايا الرباط الصليبي: