شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق الصفحة المحلية استعداداً لبطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا صفحة البطولة المحلية بنهاية مباراة الانتاج الحربى حيث يعكف الجهاز على دراسة فريق ماسيجير نيجوزى، بطل بوروندى بالفيديو قبل مواجهة الفريقين المقرر يوم الأربعاء الموافق 28 من نوفمبر الجارى، فى تمام الثالثة عصراً، فى منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.
فيما أجرى مسؤولو الفريق اتصالات بالسفارة المصرية فى بوروندى حتى يتسنى لهم الحصول على تسجيلات تخص فريق «ماسيجير نيجوزى»، بطل بوروندى، ويتطلع الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى التعرف على الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف لديه لتحقيق انتصار وتسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر إقامتها مطلع ديسمبر المقبل باستاد الإسماعيلية.
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