شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الكبار تشعل مباريات الجولة الجولة العاشرة بمجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد ملاعب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، والتي يتصدرها فريق دمنهور 7 مباريات من العيار الثقيل والتي ستحسم وبشكل كبير متصدر المجموعة ومدي قدرة دمنهور علي الحفاظ علي قمة المجموعة .

وتبدأ مباريات المجموعة بمباراة الحمام المطروحي ودمنهور وذلك علي ملعب الحمام بمطروح في مباراة صعبة لابناء صفاء رجب المدير الفني لدمنهور خاصة في ظل الازمات المالية التي يمر بها فريق دمنهور منذ توقف الدوري .

علي استاد بلدية المحلة سيسعي ابناء احمد العجوز المدير الفني لبلدية المحلة لتحقيق الفوز علي فريق الاوليمبي وذلك من اجل الزحف علي قمة المجموعة في الوقت الذي سيخرج فيه فريق غزل المحلة للأسكندرية من اجل مواجهة فاركو وذلك في المواجهة الاولي لعبدالناصر محمد بعد توليه القيادة الفنية لفريق فاركو بعد رحيله من طنطا عقب الجولة الثامنة من مباريات المجموعة .

في مواجهة سهلة سيستضيف فريق ابوقير للاسمدة فريق سيدي سالم صاحب المركز الاخير بالمجموعة وذلك بإستاد ابوقير فيما سيغادر مركز شباب تلا لمدينة مطروح من اجل ملاقاة نادي الجزيرة المطروحي المنتشي بإنتصاراته المتتالية في الوقت الذي سيستضيف فيه استاد كفر الشيخ واحدة من المواجهات العصبة وذلك عندما يحل نادي الرجاء المطروحي ضيفا ثقيلا علي فريق كفر الشيخ والذي يقوده فنيا نبيل محمود المدير الفني السابق للرجاء .

وتختتم مباريات المجموعة في الخامسة مساءا وذلك بمباراة طنطا والمنصورة وذلك في مباراة لاتقبل القسمة علي اثنين لكل فريق من اجل الاستمرار في المنافسة علي قمة المجموعة .