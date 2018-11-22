شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يمنح "متولى" الفرصة الأخيرة.. وعلى ماهر وطولان فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة إنبى، على استمرار الجهاز الفنى الحالى بقيادة خالد متولى فى قيادة الفريق فى مباراتى المقاصة والمصرى القادمتين المقرر لهما الأحد والخميس المقبلين على الترتيب بالجولتين الـ16 واللقاء المؤجل من الأسبوع السابع بالدورى وفى حالة حدوث نتيجة سلبية فى مباراة المقاصة قد يتم دراسة الأمر بشكل طارئ إلا إن المهلة قد تمتد لمباراة المصرى.

وحرص عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى على التأكيد للمجلس إن الفريق لم يحالفه التوفيق فى اللقاء الأخير الذى خسره بهدف نظيف أمام الاتحاد السكندرى وإن الهدف جاء من خطأ فردي رغم الهجوم المكثف لتعويض ذلك الهدف ويأمل المجلس البترولى فى تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

ورفض مجلس إنبى، إجراء أية تغييرات فى الجهاز الفنى بالوقت الحالى نظرا لضيق الوقت ولكن بدأ المجلس فى البحث عن بدائل فى حالة تغيير الجهاز الفنى ويأتى الثنائى حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى وعلى ماهر المدير الفنى السابق لسموحة على رأس المرشحين لقيادة البترولى فى حالة رحيل جهاز متولى.

أما فيما يخص تدعيم فريق إنبى بصفقات مميزة فى شهر يناير، أستقرت إدارة الكرة بنادى إنبى على إتباع سياسة الصفقات التبادلية ترشيدا للنفقات وحتى يتمكن الفريق من ضم العناصر التى يحتاجها فى الانتقالات الشتوية المقبلة.