شكرا لقرائتكم خبر عن دورى القسم الثانى يعود للظهور بعد 20 يوم.. مواجهات الكبار تشعل مباريات الجولة العاشرة بمجموعة بحري والاسكندرية.. الحمام أمام دمنهور فى نقطة البداية.. أبو قير للأسمدة مع سيدى سالم.. أسوان يلتقى الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد ملاعب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي يتصدرها فريق دمنهور سبع مباريات من العيار الثقيل والتي ستحسم وبشكل كبير متصدر المجموعة ومدي قدرة دمنهور علي الحفاظ علي قمة المجموعة .

وتبدأ مباريات المجموعة بمباراة الحمام المطروحي ودمنهور وذلك علي ملعب الحمام بمطروح في مباراة صعبة لابناء صفاء رجب المدير الفني لدمنهور خاصة في ظل الازمات المالية التي يمر بها فريق دمنهور منذ توقف الدوري

.

وعلي استاد بلدية المحلة سيسعي ابناء احمد العجوز المدير الفني لبلدية المحلة لتحقيق الفوز علي فريق الاوليمبي وذلك من اجل الزحف علي قمة المجموعة في الوقت الذي سيخرج فيه فريق غزل المحلة للأسكندرية من اجل مواجهة فاركو وذلك في المواجهة الاولي لعبدالناصر محمد بعد توليه القيادة الفنية لفريق فاركو بعد رحيله من طنطا عقب الجولة الثامنة من مباريات المجموعة .

وفي مواجهة سهلة سيستضيف فريق ابوقير للاسمدة فريق سيدي سالم صاحب المركز الاخير بالمجموعة وذلك بإستاد ابوقير فيما سيغادر مركز شباب تلا لمدينة مطروح من اجل ملاقاة نادي الجزيرة المطروحي المنتشي بإنتصاراته المتتالية في الوقت الذي سيستضيف فيه استاد كفر الشيخ واحدة من المواجهات العصبة وذلك عندما يحل نادي الرجاء المطروحي ضيفا ثقيلا علي فريق كفر الشيخ والذي يقوده فنيا نبيل محمود المدير الفني السابق للرجاء .

وتختتم مباريات المجموعة في الخامسة مساءا وذلك بمباراة طنطا والمنصورة وذلك في مباراة لاتقبل القسمة علي اثنين لكل فريق من اجل الاستمرار في المنافسة علي قمة المجموعة .

تشهد ملاعب المجموعة الاولي بدوري القسم الثاني سبع مباريات وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة لمجموعة الصعيد التي يتصدرها فريق بني سويف برصيد 19 نقطة وبفارق الاهداف عن فريق اسوان .

وتبدأ مباريات المجموعة بمباراة تحرير اسوان والاعلامين في مباراة سهلة نظريا لابناء الاعلامين اللذين يسعون لمواصلة الانتصارات التي بدأوها منذ الاسبوع الثامن من بطولة الدوري فيما سيستضيف استاد بني سويف واحدة من المباريات الهامة بالمجموعة وذلك عندما يحل فريق سوهاج ضيفا علي فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز السادس بالمجموعة برصيد 13 نقطة .

وفي مواجهة سهلة سيسعي فريق بني سويف للحفاظ علي قمة المجموعة وذلك عندما يخرج لطهطا لمواجهة فريق طهطا في الوقت الذي سيخرج فيه فريق اسوان لملاقاة الفيوم بإستاد الفيوم في مباراة بست نقاط لابناء اسوان خاصة في حالة هزيمة او تعادل بني سويف امام طهطا

وعلي استاد النصر للتعدين سيحل فريق مركز شباب ناصر ملوي ضيفا علي فريق النصر للتعدين بينما سيحل فريق ديروط ضيفا ثقيلا علي فريق المنيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة .

وتختتم مباريات المجموعة بمباراة الوليدية صاحب المركز قبل الاخير بالمجموعة والالمونيوم صاحب المركز الحادي عشر بالمجموعة في مباراة سيسعي خلالها ابناء الوليدية لتحقيق النقاط الثلاث من اجل الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث .