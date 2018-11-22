شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفاوض إيهاب جلال وعلى ماهر لتولى القيادة الفنية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو النادى المصرى، فى مفاوضات مباشرة مع الثنائى إيهاب جلال المدير الفنى لأهلى طرابلس الليبى وعلى ماهر المدير الفنى السابق لسموحه لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لميمى عبدالرازق الذى تدور حوله الشكوك بشأن مستقبله مع الفريق البورسعيدى بعد الخسارة بثلاثية نظيفة بالأمس أمام حرس الحدود .

ويرتبط إيهاب جلال بعقد ممتد مع الأهلى الليبى ويوجد شرط جزائى كبير فى العقد ربما يكون حجز زاوية لإتمام التعاقد معه ، بينما يتمسك على ماهر بالحصول على مبلغ مالى كبير نظير الموافقة على قبول المهمة .