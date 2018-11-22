رياضة | لهيطة يكشف عن واقعة منع محمد صلاح من الإفطار في كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهيطة يكشف عن واقعة منع محمد صلاح من الإفطار في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان محقًا في بعض النقاط التي تطرق لها في الفيديو الذي تحدث فيه حول بعض السلبيات في مقر إقامة المنتخب في كأس العالم.

وقال "لهيطة" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بالفعل ارتكبت بعض الأخطاء الإدارية خلال معسكر الفريق في روسيا خلال كأس العالم، منها الزحام الشديد في فندق الاقامة".

وأضاف: " منعت محمد صلاح من النزول من غرفته لتناول الإفطار في رمضان بسبب الزحام وتواجد أكثر من 30 ألف مصري بالفندق، وذلك أغضبه بشدة..وأعترف أنني أخطأت في ذلك".

وواصل: " لست مسؤول عن توفير مقاعد بيزنس للاعبين وهذا الأمر يخص إتحاد الكرة".

وأتم: " بالتأكيد سوف أعيد النظر في بعض الأمور وتفادي سلبيات الماضي خلال تواجدي مع منتخب مصر في الفترة الحالية، وسأحاول التغيير قدر المستطاع بما يتناسب مع المرحلة الجديدة".