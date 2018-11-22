رياضة | بواتينج: أثق في قدرات كوفاتش وعودة بايرن ميونخ بقوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بواتينج: أثق في قدرات كوفاتش وعودة بايرن ميونخ بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كيفن برينس بواتينج نجم ساسولو الإيطالي عن ثقته في قدرات الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ وعودة الفريق البافاري بقوة.

ويحتل البايرن المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 20 نقطة متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

وقال بواتينج في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد الألمانية : "بايرن سيعود قويًا كما كان، سواء الآن أو في وقت لاحق بعد العطلة الشتوية".

وأضاف: "أثق في قدرات نيكو بنسبة 100% ولا أرى الوضع سيئًا كما يقول الجميع لأنه من المثير أن نرى عودة المنافسة من جديد في ألمانيا وهذا أمر إيجابي".

وعن لغبه تحت قيادة كوفاتش الموسم الماضي في آينتراخت فرانكفورت الألماني، علق بواتينج قائلاً : "لقد لعبنا معه بشراسة وكثافة ههجومية والآن بات الفريق أفضل لذا باتت الابتسامة مصاحبة للجميع في مدينة فرانكفورت هذه الأيام".

واختتم بواتينج تصريحاته قائلًا: "بإمكان جوفيتش أن يصبح مهاجمًا عالميًا لأنه يمتلك كل شيء لأجل ذلك وهذا ما رأيته منه في التدريبات كما أن لديه قدرات عالية مثل تميزه في الضربات الرأسية والتسديد بكلتا قدميه، فهو يملك كل ما يحتاجه أي مهاجم".