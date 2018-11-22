رياضة | لهيطة: حذرت الحضري واللاعبين من الظهور إعلاميًا في روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهيطة: حذرت الحضري واللاعبين من الظهور إعلاميًا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن واقعة تصوير اللاعبين بعض الفيديوهات للقنوات الفضائية من داخل غرفهم خلال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال "لهيطة" في تصريحات لفضائية أون سبورت: " حذرت اللاعبين وعصام الحضري من الظهور اعلاميًا من داخل غرفهم في روسيا، والجميع خضع للتعليمات ولم يتكرر ذلك مرة ـأخري".

وأضاف: " لا يصح الهجوم بهذه الطريقة ضد لاعب بحجم عصام الحضري قدم لمنتخب مصر الكثير، خاصة وأن هناك الأقاويل التي خرجت ضده لا اساس لها من الصحة".

وأتم: " بالفعل كان هناك خطأ في ظهور اللاعبين اعلاميًا ولكننا حذرناهم والجميع التزم بالتعليمات ولم يتكرر الأمر".