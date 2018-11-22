رياضة | إيهاب لهيطة: كوبر صاحب اختيار "جروزني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب لهيطة: كوبر صاحب اختيار "جروزني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الارجنتيني كوبر مدرب المنتخب السابق كان صاحب القرار النهائي بشأن مكان إقامة وتنقلات منتخبنا الوطني في روسيا.

وقال "لهيطة" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " الفيفا عرض علينا 3 مدن بالإضافة لمدينة جروزني لإقامة المنتخب الوطني بها خلال منافسات كأس العالم في روسيا".

وأضاف: " كوبر كان صاحب القرار النهائي بشأن اختيار "جروزني" لمكان معسكر الفراعنة في روسيا وكان اختيار المدرب الأرجنتيني فني بدرجة كبيرة".

وواصل: " اعتقد أن كان هناك اختيارات افضل من مكان إقامة الفراعنة في روسيا وكذلك بعض الأمور الإدارية خاصة وأننا أكثر منتخب قطع كيلو مترات في المونديال، وذلك قد يرجع إلي قلة الخبرة".

وأردف: " لم اقصر مع البعثة الاعلامية في روسيا".

وتابع: " تحملت ضغوط كبيرة في روسيا وقرارتي لم تكن بطيئة وكانت هناك بعض القرارت السرية بشأن اللاعبين لم يتم اعلانها للاعلام".

وأتم: " ضميري مرتاح بشأن فترة عملي مع منتخب مصر ولست نادم علي أي شيئ".