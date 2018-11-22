رياضة | ميدو وإيهاب جلال وعلي ماهر مرشحون لتدريب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو وإيهاب جلال وعلي ماهر مرشحون لتدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم عن أن الثلاثي أحمد حسام ميدو إيهاب جلال وعلي ماهر ضمن قائمة المرشحين لتدريب المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « اجتماع مجلس إدارة المصري اليوم الخميس يحسم الموقف خاصة مع تأكد رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بعد وصول العلاقة مع الإدارة لطريق مسدود»

وخسر المصري من حرس الحدود بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.