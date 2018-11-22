رياضة | عدنان حلبية: ميمي عبد الرازق لن يكمل مهمته مع المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدنان حلبية: ميمي عبد الرازق لن يكمل مهمته مع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري ان ميمي عبد الرازق لم يكمل على رأس القيادة الفنية الفريق. وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « لمصلحة من هجوم ميمي عبد الرازق على مجلس المصري» وأضاف: « ميدو إيهاب جلال ضمن الأسماء المرشحة لتدريب المصري ومجلس المصري سيسحم الأمر في اجتماعه»

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