شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة فى المقاولون العرب بسبب راتب عماد النحاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة داخل نادى المقاولون العرب بسبب الخلاف الناشب حالياً بين مجلس الإدارة، برئاسة محسن صلاح، وعماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول الراتب الشهرى الذى سيحصل عليه الأخير بعد توليه المهمة الفنية للفريق خلفاً للمستقيل علاء نبيل.

ووفقاً لأحد أعضاء الجهاز الفنى المعاون لـ«النحاس»، فإن الأخير رفض المقابل المادى الذى عرضه عليه مجلس النادى، وطلب زيادته، خصوصاً أنه منحه فرصة للاتفاق على المقابل المادى لعقده لحين تحسن النتائج التى نجح «النحاس» فى تحسينها بالفعل فى الفترة الأخيرة، التى حقق فيها الفريق فوزين فى بطولة الدورى، ونجح فى وقف نزيف النقاط وسلسلة الهزائم المتتالية التى مُنِى بها الفريق، ما اضطر مجلس الإدارة إلى التدخل وتغيير الإدارة الفنية للفريق.

يأتى هذا، فيما كشف عضو بارز بمجلس «المقاولون» أن الإدارة لم ولن تقبل بحدوث أى أزمات مع الجهاز الفنى، «ومع ذلك لن نسمح لأحد بفرض شروطه سواء (النحاس) أو غيره لأننا نُقدَّر تماماً أى مدير فنى نتعاقد معه، ونحدد رواتب شهرية مناسبة لأى مدرب يقود الفريق».

وعلمت «المصرى اليوم» أن جلسة ستجمع المهندس محمد عادل، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على فريق الكرة الأول، بـ«النحاس» للاتفاق على المقابل المادى له وتوقيع العقود، التى ستتضمن بند الشرط الجزائى على الطرفين، خصوصاً أن الإدارة نمى إلى علمها أن «النحاس» قد يتخلى عن الفريق فى حالة تلقيه أى عرض آخر بمقابل مادى أكبر.