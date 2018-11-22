شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» ينصح يوفنتوس بعدم التعاقد مع «رودريجيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «دون بالون» الإسبانى أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، أوقف صفقة انتقال الكولومبى خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المُعار لصفوف بايرن ميونخ، لصفوف السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

أضاف الموقع أن نادى بايرن ميونخ الألمانى كان قد اقترح على يوفنتوس إجراء صفقة تبادلية بانتقال الأرجنتينى باولو ديبالا لصفوف البافارى، وانضمام رودريجيز إلى يوفنتوس، خاصة فى ظل رغبة السيدة العجوز فى عدم شراء عقد اللاعب الكولومبى بصفة نهائية.

أشار الموقع الإسبانى إلى أن سبب إيقاف الصفقة هو رونالدو، بعدما أوصى البرتغالى إدارة يوفنتوس بعدم إبرام هذه الصفقة التبادلية، حيث اعتبر ديبالا لاعبًا أفضل بشكل عام من رودريجيز، زميله السابق فى ريال مدريد.

أضافت التقارير أن مسؤولى يوفنتوس تراجعوا عن التفكير فى تلك الصفقة، وصرفوا النظر تمامًا عن التعاقد مع النجم الكولومبى، بعد توصية صاروخ ماديرا.

كانت تقارير صحفية قد أشارت، فى وقت سابق، إلى رغبة ديبالا، فى الرحيل عن صفوف السيدة العجوز بنهاية الموسم الجارى، نظرًا للعلاقة المتوترة مع ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى للفريق.

وأوضحت التقارير أن بايرن ميونخ يسعى بكل قوة للتعاقد مع باولو ديبالا، فى ظل تقدم عُمر نجمى الفريق الهولندى آريين روبن، والفرنسى فرانك ريبيرى.

تراجعت إدارة العملاق البافارى عن التعاقد بشكل نهائى مع خاميس رودريجيز الذى يقضى موسمه الثانى مع الفريق معارًا من ريال مدريد، بسبب الإصابات المتكررة وعلاقته السيئة بالكرواتى نيكو كوفاتش، المدير الفنى للفريق.

فى شأن آخر، كشف ماركو فاسونى، المدير الرياضى السابق لنادى ميلان الإيطالى، كواليس مفاوضات الروسونيرى مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم نادى يوفنتوس الإيطالى فى عام 2017 وذلك عندما كان لاعباً بصفوف نادى ريال مدريد الإسبانى حينذاك.

كان البرتغالى رونالدو قد أعرب عن رغبته فى الرحيل فى صيف عام 2017 بسبب أزماته المتكررة مع الضرائب فى إسبانيا، وهو ما دفع نادى ميلان للتحرك من أجل ضمه وقتها، إلا أن المفاوضات لم تنجح بسبب عدم رغبة الإدارة الصينية للروسونيرى فى تكبد أموال كبيرة نظير ضم اللاعب البرتغالى.

قال ماركو فاسونى: «حاول رئيس نادى ميلان الإيطالى فى ذلك الوقت، السيد يونج هونج لى، التعاقد مع كريستيانو رونالدو وتحقيق هذا الحلم لجماهير الروسونيرى فى عام 2017».

وتابع: «كنا نعلم رغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد وأراد السيد لى نقل اللاعب للفريق، حيث كان يعتقد بأن ضم النجم البرتغالى سيكون له تأثير قوى على السوق الصينية بسبب شعبيته الكبيرة هناك».

وأتم: «عقدنا جلسة بالفعل مع السيد خورخى مينديز، وكيل أعمال رونالدو فى صيف عام 2017 من أجل معرفة طلبات ريال مدريد المالية وكذلك اللاعب أيضاً ومدى إمكانية التعاقد معه، لكن فى النهاية أقنعت السيد لى بضرورة التخلى عن هذا الحلم، لكن كان كريستيانو باهظ الثمن».