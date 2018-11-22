شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى» يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف مجلس إدارة النادى المصرى، فى اجتماعه الأخير برئاسة سمير حلبية، المحامى الدولى نصر عزام، برفع قضية لدى المحكمة الرياضية للعب على استاد المصرى ببورسعيد، وذلك فى ظل مماطلة اتحاد الكرة فى اتخاذ قرار اللعب على استاد بورسعيد، بالرغم من أن النادى لديه متسع من الوقت قبل مباريات الجزيرة مطروح بكأس مصر والإنتاج الحربى، يوم الأحد 25 نوفمبر الجارى، على استاد السلام، ثم مباراة إنبى المحدد لها يوم 29 نوفمبر الجارى فى الأسبوع السابع عشر للدورى.

وكان المصرى قد نجح فى الحصول على موافقة نادى حرس الحدود على خوض مباراتهما الأولى بالدورى، والتى أُقيمت أمس الأربعاء، على استاد حرس الحدود، فيما يُقام لقاء العودة على ملعب المصرى بالدور الثانى للمسابقة، فى الوقت الذى وافق فيه نادى الجزيرة مطروح على خوض لقاء المصرى على أى ملعب بعد الحصول على مبلغ 30 ألف جنيه من اتحاد الكرة نظير انتقاله للمباراة الأولى ببورسعيد، والتى تقرر إلغاؤها فى اللحظات الأخيرة.

وجاء قرار إدارة النادى المصرى باللجوء إلى المحكمة الرياضية فى ظل حالة الغليان التى تجتاح الشارع البورسعيدى واتهامه مجلس الإدارة بالتقصير فى هذا الملف، وأيضاً للمطالبة المستمرة من الجهاز الفنى للفريق، بقيادة ميمى عبدالرازق، بعودة الفريق للعب على ملعبه فى ظل وجود جماهير تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، كما وافق مجلس الإدارة خلال الجلسة على منح جوكر الفريق، إسلام عيسى، سلفة زواج قدرها 100 ألف جنيه. ويناقش مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة طلب نادى الباطن السعودى ضم لاعب الفريق المغربى، عبداللطيف جريندو.