شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه تقرب شيكابالا من الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، المعار لصفوف فريق أبولون اليونانى، الذى يحتل المركز الأخير فى الدورى اليونانى برصيد نقطة واحدة، من الانتقال لصفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأجرى إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، اتصالاً هاتفياً مع اللاعب، طالبه بالعودة مرة أخرى للفريق، وهو ما وافق عليه اللاعب، لاسيما أن فريقه فى وضع صعب فى جدول الدورى اليونانى، ويريد العودة للقاهرة، واشترط شيكابالا موافقة مسؤولى نادى الزمالك، وهو ما أكده رئيس الإسماعيلى للاعب بأنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء، وسينهى المفاوضات بنجاح، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» تفاصيل العرض المادى، الذى بلغ 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، ليكون ثانى أغلى لاعب فى الفريق بعد حسنى عبد ربه.

فيما رفض الجهاز الفنى العرض الذى تلقاه باهر المحمدى، لاعب الفريق، من نادى ماورفيرك النمساوى، للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة، بعدما تمسك المدير الفنى، جورفان فييرا، ببقاء جميع اللاعبين الأساسيين، لحين الانتهاء من خوض غمار بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى يعود الفريق للمشاركة بها فى النسخة المقبلة بعد غياب لفترة طويلة، ويولى الجهاز الفنى للبطولة الأفرقية اهتماما كبيرا لتحقيق نتائج إيجابية، حيث طلب ضرورة التعاقد مع 4 لاعبين سوبر، فى مراكز الدفاع وصانع الألعاب والوسط والهجوم، كما قرر الجهاز الفنى إجراء بعض التعديلات على لائحة الفريق الأفريقى بما تتماشى مع الظروف المادية فى الوقت الحالى، فضلاً عن رغبته فى تحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل من أجل القتال على تحقيق تاريخ جديد للفريق فى البطولة الأفريقية.

ومنح الجهاز الفنى راحة سلبية للفريق عقب مواجهة الإنتاج الحربى أمس فى إطار مباريات الجولة الـ15 لبطولة الدورى الممتاز، وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين نسيان نتيجة مباراة أمس والتركيز فى مباريات الفترة المقبلة.