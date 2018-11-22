شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الترسانة يواجه القناة فى قمة مواجهات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد القناة واحدة من أهم مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى والتى يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة ويتصدرها فريق أف سى مصر وذلك عندما يحل فريق الترسانة صاحب المركز الرابع بالمجموعة ضيفًا ثقيلاً على فريق القناة صاحب المركز الثانى بالمجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن متصدر المجموعة .

وسيسعى أبناء الترسانة لتحقيق نقاط المباراة الثلاث من أجل العودة للمنافسة على قمة المجموعة فيما سيسعى أبناء أبو طالب العيسوى المدير الفنى للقناة لتحقيق الفوز وذلك على أمل تعثر أف سى مصر الذى سيخرج لمواجهة النصر القاهرى باستاد النصر بمدينة القاهرة .

وعلى استاد جامعة المنوفية سيلتقى فريق جمهورية شبين مع فريق الشمس فى الوقت الذى سيحل فيه فريق دمياط ضيفًا على فريق سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بالمجموعة بينما يستضيف فريق أبى صقل السيناوى صاحب المركز الأخير بالمجموعة فريق منتخب السويس صاحب المركز قبل الأخير بالمجموعة فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لكل فريق من أجل الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث.

وسيسعى فريق كوكاكولا صاحب المركز الخامس بالمجموعة للعودة من مدينة السويس بنقاط المباراة الثلاث وذلك عندما يحل ضيفًا على فريق بورتو السويس فيما ستختتم مباريات المجموعة بلقاء الزرقا والمريخ البورسعيدى باستاد الزرقا وسيسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث من أجل الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث .