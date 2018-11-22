شكرا لقرائتكم خبر عن من هى رحاب الغنام عضو لجنة المرأة بالاتحاد العربى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تعيين رحاب الغنام عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، بعضوية اللجنة النسائية بالاتحاد العربى للعبة، بعد التصويت فى مجلس الإدارة.

وتٌعد رحاب الغنام هى أحد أفراد عائلة الغنام حيث انها أبنة طه الغنام نجم الأهلى فى العصر الذهبى، وشقيقة طارق الغنام ابو تريكة السلة الحمراء.

رحاب الغنام هى زوجة حمدى الصافى لاعب الأهلى السابق فى الكرة الطائرة، والمدير الفنى الحالى لفريق السيدات.

ولدت رحاب الغنام عام 1977، وألتحقت بفريق سلة الاهلى وهى فى السابعة من عمرها، وتدرجت مع الفرق حتى تم تصعيدها للفريق الاول.

حققت عدة بطولات خلال مسيرتها مع القلعة الحمراء والتى استمرت 25 عاما، منها 7 بطولات دورى متتالية، ومثلها بطولات منطقة القاهرة، بالإضافة على 5 بطولات كأس مصر، والبطولة العربية.

حققت مع المنتخب عدة ألقاب منها دورة الألعاب العربية والكثير من البطولات العربية التى أقيمت بتونس ومصر وكذلك حصدت المركز الثالث بالبطولة الأفريقية.

اعتزلت الغنام عام 2007 ورفضت التوجه للتفرغ لحياتها الأسرية.

تولت منصب عضو منطقة القاهرة لكرة السلة، ثم ترشحت لانتخابات الاتحاد التى أقيمت العام الماضى، ضمن قائمة مجدى أبو فريخة، وأصبحت عضو بالاتحاد المصرى.