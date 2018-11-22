شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفصل الراتب السنوى على غزال لاعب كانكوفر الكندى، عن الانتقال للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئول أهلاوي تواصل بالفعل مع وكيل على غزال، والذى يدعي كريستين ايميلي، وتم الإتفاق معه على كافة التفاصيل التعاقدية، إلا أن هناك خلافاً قائماً فى الوقت الحالى حول راتب اللاعب السنوي.

ويحاول الأهلى تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين للمنافسة على البطولات فى الفترة القادمة خاصة بعد خسارة لقب بطولة دورى أبطال افريقيا أمام الترجى التونسي.