عجائب الكرة المصرية.. حكم الإنتاج الحربى والإسماعيلى يستلف الكروت من الحكم الخامس

كتب محمد تهامى زكى تعرض الحكم الدولى محمد معروف، حكم لقاء الإسماعيلى والإنتاج الحربى، لموقف محرج خلال إدارته للقاء. بدأت القصة عندما أراد الحكم محمد معروف منح إنذار للاعب الإسماعيلى، لكنه فوجئ بعدم وجود الكروت الصفراء فى جيبه، لبذهب للحكم الخامس لاستعارة الكروت، فى موقف جديد من عجائب وطرائف الكرة المصرية. تعليقات القراء

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