رياضة | طاهر محمد طاهر: توقعت المشاركة أمام تونس في هذه اللحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر: توقعت المشاركة أمام تونس في هذه اللحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أنه توقع المشاركة أمام منتخب تونس في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا. وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " توقعت المشاركة أمام تونس بعد تسجيل المنتخب التونسي الهدف الثاني، وبالفعل فوجئت بـ"تيتو" مساعد أجيري يطلب مني اجراء عمليات الاحماء استعدادًا للدخول للمباراة". وأضاف: " مشاركتي أمام تونس وضعت علي عاتقي مسؤولية كبيرة..وكنت سعيد جدًا بالمشاركة في المباراة والمساهمة في صناعة هدف فوز المنتخب". وأتم: " أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر واجيري علي ثقته ومنحي فرصة المشاركة بالمباراة، وكذلك اشكر شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي لأنه لعب دورًا كبيرًا في الانضمام للمنتخب الأول".

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