رياضة | عاجل.. طاهر محمد طاهر يصدم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طاهر محمد طاهر يصدم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب عن موقفه من اللعب للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الناديين لديهما رغبة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة، واللعب ضمن صفوفهما حلم وشرف كبير لأي لاعب".
وأضاف: " الأهلي والزمالك قد يكون اللعب لهما خطوة لاحقة في مشواري الكروي ولكن حاليًا أحلم بخوض تجربة الاحتراف خارج مصر".
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