رياضة | الإصابة تحرم طلائع الجيش من خدمات كريم طارق لمدة أسبوعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تحرم طلائع الجيش من خدمات كريم طارق لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الحيش للإصابة بالتواء في الأنكل، خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتمكن اللاعب من استكمال مباراة فريقه أمام بتروجت والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي ٣-٣ حيث خرج في الشوط الأول متأثرا بالإصابة، وحل زميله عموري بدلا منه.

وعقب نهاية المباراة أجرى طارق أشعة على قدمه والتي أثبتت إصابته بالتواء في الأنكل ليتم وضع قدمه في "جبيرة".

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن فريقه لمدة أسبوعين، حتى التعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة من جديد مع فريقه في المباريات.