كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو ومفاوضات "متولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى إبراهيم حسن مدير الكرة ببيراميدز مفاوضات النادي مع محمود متولي نجم الإسماعيلي كما أكد استمرار نجم الفريق البرازيلي كينو مع الفريق. وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الخسارة أو التعادل أمر وارد ولكن يجب أن تكون المنظومة كلها جيدة لأن أخطاء التحكيم تؤثر على مسيرة الفريق". وأضاف :"أحمل مسئولية تعادلنا مع وادي دجلة لحكام المباراة لأننا نستحق الحصول على ركلة جزاء ولكن حكام مباراة اليوم لم يحتسبوها". وتابع :"الهدف الذي دخل مرمانا كان يجب احتسابه فاول لعمر جابر". وأردف قائلاً :"تعاقدنا مع محمود متولي عار تماماً من الصحة والجميع يريد تسويق لاعبيهم على حساب بيراميدز". واستطرد قائلا :"كينو باق مع بيراميدز ولا أعرف سبب تداول رحيله في وسائل الإعلام لأن هدفنا تدعيم الفريق وليس الإستغناء عنهم". واختتم حسن تصريحاته قائلاً :"نحتاج للتعاقد مع لاعبين في مركزي رأس حربة ووسط الملعب المهاجم".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو ومفاوضات "متولي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .