شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يطلب مواجهة الصالات وديًا مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى منتخب مصر لكرة الصالات طلبًا من المنتخب السعودي لخوض وديتين خلال الفترة الحالية بالقاهرة حيث يتواجد المنتخب السعودي فى معسكر حاليًا. يدخل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد معسكر فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 3 ديسمبر استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا. كان منتخب مصر للصالات للشباب قد توج مؤخرًا ببرونزية أولمبياد الأرجنتين.

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يطلب مواجهة الصالات وديًا مباراتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .