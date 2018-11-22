شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: هناك من يريد هبوط المصري لدوري الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، هجوم على اتحاد الكرة بسبب عدم تأجيل مباراة فريقه مع حرس الحدود في بطولة الدوري، والتي أقيمت اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز الحدود بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الرازق، في تصريحات تليفزيونية :"اتحاد الكرة يكيل بمكيالين، وهذا ظهر عندما قام بتأجيل مباراة الأهلي مع سموحة ورفض تأجيل مباراة المصري مع الحدود"، متابعاً :"من غير المنطقي أن نلعب اليوم في الإسكندرية وبعدها بثلاثة أيام في القاهرة أمام الإنتاج الحربي".

وأكد المدير الفني للمصري، أنه طلب تأجيل مباراة حرس الحدود لحين عودة الفريق للعب على ملعبه، ونلعب اليوم مباراة الجزيرة المطروحي في دور ال32 لكأس مصر، ولكن لجنة المسابقات رفضت الطلب ، قائلاً : "البعض يريد أن يهبط المصري لدوري الدرجة الثانية".

وأوضح ، تأثرنا في مباراة اليوم بغياب 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق على رأسهم محمد كوفي الذي يعد 90% من قوة المصري.