شكرا لقرائتكم خبر عن إتجاه لإقالة ميمى عبد الرازق من تدريب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود إتجاه داخل مجلس إدارة الإسماعيلى، لإقالة ميمى عبدالرازق المدير الفنى للفريق بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مباراة حرس الحدود والخسارة بثلاثية نظيفة فى الأسبوع الخامس عشر للدورى . ويجتمع مجلس إدارة المصرى فى الوقت الحالى لحسم موقف الجهاز الفنى بعدما أصبح الفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة .

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