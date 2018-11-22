نيويورك تايمز: صناعة قطر للنفوذ عبر تنظيم المونديال أمر بعيد المنال

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن قطر سارعت بجنون إلى إنفاق المليارات، في محاولة يائسة لتحويل نفسها إلى لاعب كبير في كرة القدم بالعالم، ولكسب عقول وقلوب المشجعين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مساعي قطر لاكتساب قوة ونفوذ عالميين من خلال تنظيم مونديال 2022، أمر لم يتحقق كليا حتى الآن، وذلك بسبب مزاعم الفساد المرتبطة بحصول الدوحة على حق الاستضافة، إلى جانب الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق العمال بمشاريع كأس العالم.

وأضافت "نيويورك تايمز" أنه على الأرض، حاولت الدوحة التوسع أفقيا، فأطلقت منظمة "أسباير"، المالكة لعدة نواد صغيرة، ثم قامت بتوسيع قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، إلى جانب إنفاق المليارات على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 يبقى بمثابة "الذروة"، التي طالما حلمت بها الدوحة، و اليوم الأربعاء يبدأ العد التنازلي لـ4 أعوام قبل انطلاقه ؛ وعلى النظام القطري بناء بنية تحتية لكرة القدم من الصفر.

كما تحدثت الصحيفة الأمريكية عن بنية تحتية في قطر تتضمن الملاعب وشبكات نقل ومواصلات بينها وفنادق وأماكن إقامة ومدينة كاملة بتكلفة 200 مليار دولار.

واستدركت أن هذا المبلغ ليس التكلفة الكاملة التي تكبدتها قطر للحصول على ذلك الشرف، فمنذ 8 سنوات أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق جوزيف بلاتر، أمام مؤتمر في زيوريخ، فوز قطر على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، غير أن " الفيفا بل والدوحة نفسها يشعران بشكوك حول مدى إمكانية استحقاق قطر تنظيم البطولة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ انهالت اتهامات الفساد والرشوة والنصب على الفيفا والدوحة، قبل أن تطال الاتهامات "بلاتر" نفسه بفضيحة فساد كبرى أطاحت به وإدارته بالكامل، ثم إدانة وحبس عددٍ من مسؤولي الفيفا الذي يدعي أنه تغير بعد تلك الأحداث، إلا أن قضيته غير مقنعة بجانب أن الوصمة لا تزال موجودة بل وقد لا تختفي إلى الأبد.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن البطولة الكروية لم تحرز تقدما في إظهر قطر كقوة على المستوى العالمي، وذلك مع استمرار منظمات حقوق الإنسان في الإبلاغ عن الإساءات الشنيعة في حق العمال المهاجرين بقطر، الذين يعمل أغلبهم هناك في مشروعات متعلقة بتنظيم كأس العالم.

وتجمع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية على أن هؤلاء العمال وقعوا ضحايا هوس قطر بكرة القدم، وتحملوا أضرارا جانبية في لعبة السلطة، فمن ناحية يعيشون في ظروف مروعة ويتقاضون رواتب بالكاد تكفي للنجاة، ومن ناحية أخرى يعملون تحت ظروف مميتة جراء الحرارة الحارقة.

لكن يبدو أن الهوس عند قطر ليس بالرياضة نفسها بل باستغلالها كأداة، فما يغري الدوحة هو مسرح كأس العالم واستعراض الثروة والاستهلاكية المتجلية، وفي المقابل بدت كرة القدم نفسها دائما أمرا ثانويا بالنسبة إلى قطر التي تعتبر أن ما يحدث في الملعب أقل أهمية من جمال الاستاد.