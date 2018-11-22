قطر تماطل في الكشف عن أسباب وفاة عامل نيبالي بملعب الوكرة

واقعة وفاة جديدة حدثت في ملاعب مونديال الدم القطري، حيث كان الضحية هذه المرة عامل نيبالي يبلغ من العمر 23 عاما، وذلك بسبب سقوطه من على ممشى مرتفع في ملعب الوكرة، أحد الملاعب المقرر أن تستضيف كأس العالم 2022.

صحيفة "الغارديان" البريطانية ألقت الضوء على الحادث قائلة إن أسرة تيج نارايان ثارو قانت بإحراق جثته على ضفاف نهر بودهي في جنوب شرق نيبال، وذلك وسط نحيب يصاحبه يأس من قبل زوجته رينوكا تشودري.

وأوضحت الصحيفة أن تشودري وابنتها ساديكشيا، البالغة من العمر أربع سنوات، كانت تتحدث إلى زوجها عبر الهاتف كل يومين أو ثلاثة أيام، إلى أن جاء اليوم الذي تلقت فيه مكالمة من قطر من رقم لم تتعرف عليه. ثارو (23 عاما) توفي في أغسطس الماضي عندما سقط من ممشى مرتفع في ملعب الوكرة الذي تكلف 512 مليون جنيه استرليني ويتم تشييده لكأس العالم 2022.

وقال زوجته تشودري لـ الغارديان: "اتصل صديق له وقال لنا إنه سقط. وجدنا فقط أنه مات بالفعل بعد الكثير من المكالمات والبحث".

وفي ظل ضبابية حزنها، تلقت تشودري اتصالين آخرين من قطر، واحد من شركة منار للمقاولات العامة، الشركة التي وظفت زوجها، وآخر من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم.

وقال الرجل من اللجنة العليا إنه آسف. وعندما سألته كيف مات زوجها، أجاب بأنهم يحققون في الوفاة، وبعد ثلاثة أشهر، لا تزال تشودري تنتظر إجابة.

وتحدثت الغارديان إلى أربعة أشخاص على صلة مباشرة بالحادث، حيث تقول المصادر إن ثارو كان يحمل لوحا كبيرا على ممر يبلغ ارتفاعه 35 مترا ليلا عندما وقع الحادث.

وقال أحد المصادر: "لقد سقط من على الممشى الذي عادة ما يعتبر آمنًا، لكن أشخاصًا من شركة أخرى أزالوا لوحة أرضية، ما أدى إلى خلق فجوة فشل ثارو في رؤيتها وسقط من خلالها".

وقال مصدر آخر: "لقد تم أخذ واحدة من الحواجز التي تربط الممر دون إبلاغ العمال، ما خلق ثغرة، وبما أن ثارو كان يحمل لوحا، فلم يتمكن من رؤيتها وسقط من هناك".

وقال متحدث باسم اللجنة العليا إنه تم تعلم الدروس من حادثة الوفاة وتم تنفيذ "إجراءات تصحيحية في جميع أنحاء موقع الوكرة وغيره من مواقع اللجنة العليا لتجنب تكرار ذلك".

وقال مصدر ذو صلة بالملعب إن العمال الجدد يتلقون التدريب والوقت للتأقلم قبل بدء العمل، لكنه وصف أيضا بيئة عمل يوجد فيها الصراع وسوء الفهم بين مجموعات مختلفة من المتعاقدين من الباطن.

وأشارت الغارديان إلى أن شركة المنار للمقاولات العامة أخبرت تشودري بأنها يمكن أن تتوقع الحصول على تعويض بحلول شهر ديسمبر، بينما قالت وزارة الخارجية النيبالية إن الأمر قد يستغرق عامًا. "أنا قلقة جدا. ليس لدي أحد لكسب المال للعائلة الآن. كيف يمكنني دفع تكاليف تعليم ابنتنا وتربيتها؟".

وتلقت الأسرة تعويضاً من اثنين من مشروعات التأمين بنيبال، ولكن ذلك لا يكفي لتأمين مستقبلها.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا: "أجرت اللجنة العليا تحقيقاً مستقلاً حول الظروف المؤدية إلى الوفاة المأساوية للسيد ثارو، لكن القضية مفتوحة الآن أمام النيابة العامة في قطر"، مضيفا: "وبمجرد الوصول إلى قرار نهائي، سنتمكن من إصدار المزيد من التفاصيل ... وسنعمل مع السلطات المعنية لضمان صرف الأموال المناسبة".

وقال مدير الموارد البشرية بشركة المنار للمقاولات العامة إنه لم يتم إصدار التعويضات لأن "القضية لا تزال مستمرة".

وذكرت الغارديان أن وفاة ثارو واستجابة السلطات للحادثة لها أوجه تشابه مع حالة زاك كوكس، عامل البناء البريطاني الذي سقط وتوفي في ملعب خليفة في يناير 2017، حيث كافحت أسرة كوكس للحصول على معلومات حول وفاته، وخلص قاضي التحقيق البريطاني إلى أنه توفي بسبب معدات دون المستوى، واصفا بيئة عمله بأنها "خطرة جدا".

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى وفاة ثلاثة عمال آخرين في ملعب الوكرة هذا العام، جميعهم خارج الموقع، حيث توفي بوبيندرا ماغار (35 عاما) ورمسيس موخيا (52 عاما) وهما نيباليان كانا يعملان في ملعب الوكرة ، وتوفيا في معسكر عملهما بين نوبات العمل في مايو ويونيو على التوالي.ولا تزال عائلاتهم تنتظر تعويضات من أصحاب العمل في قطر.

وقال موهان ماغار إن زوجة أخيه وطفليه يكافحان من أجل المعيشة، موضحا: "لا يزال الأطفال في سن صغيرة. لديه زوجة ليس لها دخل. إنه أمر صعب".

وذهب ماغار إلى قطر فقط في محاولة لسداد دين ضخم كان قد تكبده عندما اقترض 4000 جنيه إسترليني تقريباً للحصول على وظيفة في أفغانستان.. لكنه فشل في التفاوض حول الوظيفة، وتُرك معدما. لكن موهان قال إن صحة أخيه كانت جيدة، موضحا: "كان قوياً وخضع لفحص طبي قبل مغادرته إلى قطر.. كان على ما يرام ".

وأوضحت الغارديان أنه وفقًا لشهادات الوفاة، توفي ماجار بسبب فشل حاد في التنفس، وتوفي موخيا نتيجة قصور حاد في القلب، لكن الخبراء يقولون إن النتائج لا تشرح السبب الأساسي للوفيات.

وفي تقرير الرفاه للعاملين عام 2017، صنّفت اللجنة العليا خمسة وفيات مماثلة لعمال الملاعب بأنها غير متعلقة بالعمل.

ويقول نيك ماكغيهان، الخبير في حقوق العمال المهاجرين في الخليج: "إذا لم نكن نعرف كيف يموت العمال، فمن المستحيل أن نقول إن كانت وفاة مرتبطة بالعمل أم لا.. نحن نعلم أن خطر التعرض لضغط الحرارة مرتفع للغاية في أشهر الصيف، كما أن الحماية غير كافية بشكل واضح، لذا فإن هذه الوفيات تثير مخاوف حقيقية".

وقالت اللجنة العليا إنها تحقق في جميع الوفيات في مواقعها، حيث قال أحد المتحدثين: "في حالة السيد ماغار وموخيا ... لم تكن هناك عوامل مساهمة واضحة في أي من الوفيات ... فالإجهاد الحراري ليس عاملاً مساهماً في تقرير الخبراء ونتيجة التحقيق الطبي"، مضيفا أن مسؤولية التحقيق في الأسباب الأساسية للوفاة تقع على عاتق السلطات المحلية المعنية.

وأوصى تقرير DLA Piper لعام 2014، وهي شركة قانونية دولية كلفتها السلطات القطرية للتحقيق في معاملة العمال المهاجرين، بأن تأمر الحكومة بإجراء دراسة مستقلة حول وفاة العمال المهاجرين من السكتة القلبية. لكن الحكومة القطرية لم ترد على الاستفسارات حول ما إذا كانت قد كلفت بإجراء الدراسة أم لا.

وتحيط إيتاهاري، وهي مدينة في نيبال حيث جاء ثارو ، حقول الأرز الخضراء المورقة ولا يمكن أن تكون مختلفة أكثر عن قطر، لكن الهجرة إلى الخارج للعمل هي طريقة للحياة. ويأتي أكثر من 30 % من العمال المهاجرين النيباليين من ثماني مقاطعات صغيرة في جنوب شرق البلاد.

وقال بي. ك. ماندال، أحد الأقارب، إن هناك حوالي 200 منزل في المجتمع، و30 إلى 40 رجلاً ذهبوا للعمل في الخارج في السنوات الأربع أو الخمس الماضية.. لقد جلب العمل بالخارج الكثير من النجاح، ولكن هذه هي حالة الوفاة الثالثة في ذلك الوقت".

وقالت سيتا، والدة ثارو: "أنا حزينة.. ابني ذهب إلى الأبد ولن يعود.. لديه ابنة صغيرة والحياة طويلة وصعبة.. كيف ستبقى على قيد الحياة؟