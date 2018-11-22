شكرا لقرائتكم فلورش تؤكد إصرارها على العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:10

طمأنت السائقة الألمانية صوفيا فلورش التي نجت من حادث مروع في جائزة ماكاو الكبرى ضمن منافسات سباقات الفورمولا 3 إلى رغبتها في العودة للمنافسة بعد خضوعها لعملية جراحية معقدة وطويلة الإثنين، وأوردت السائقة البالغة من العمر 17 عاما عبر صفحتها على فيسبوك: «خرجت من العملية التي استغرقت 11 ساعة. آمل من الآن في أن يتحسن الوضع سأعود!».



وأوضحت الألمانية أنها يجب أن تبقى «بضعة أيام أخرى» في ماكاو قبل أن تنتقل إلى مكان آخر، مضيفة: «أفكاري هي أيضا مع جميع أولئك الذين تضرروا في الحادث، وآمل أن يكون الجميع في صحة جيدة».

وكانت سائقة فريق «فان أمرسفوورت رايسينغ» خضعت لعملية جراحية الإثنين غداة إصابتها بكسر في العمود الفقري اثر تعرضها لحادث قوي أدى إلى ارتفاع سيارتها التي كانت تسير بسرعة تتخطى 200 كلم/س عن الأرض بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز غير صلب، موضوع خارج المسار في منطقة يتواجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق. وأدى الحادث لإصابة فلورش وأربعة أشخاص آخرين.

وشهدت حلبة ماكاو سلسلة من الحوادث القاتلة في الأعوام الأخيرة. ففي العام الماضي، قتل الدراج البريطاني دانيال هيغارتي بحادث خلال السباق. وفي 2012، قتل الدراج البرتغالي لويس كاريرا والسائق فيليب ياو من هونغ كونغ، في سباقين مختلفين وبفارق يومين فقط.