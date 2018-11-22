شكرا لقرائتكم الأهلي المصري في تحدي الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:13

يحل الأهلي المصري ضيفا على الوصل الإماراتي اليوم الخميس على ملعب زعبيل في دبي في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية العربية لكرة القدم. وتعد المواجهة صعبة للفريق المصري بعد سقوطه في فخ التعادل (2-2) في مواجهة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية ما يعني أن الفريق الإماراتي يكفيه التعادل من دون أهداف أو (1-1) لبلوغ ربع النهائي، كما يعاني لاعبو الأهلي من هبوط في معنوياتهم بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، إضافة إلى النقص بصفوف الفريق «الأحمر» بعد الإصابات التي ضربت صفوفه إذ يغيب الجناح الأيمن المخضرم أحمد فتحي والمدافعان محمد هاني ومحمد نجيب والجناح الأيسر الدولي التونسي علي معلول ولاعب الوسط عمرو السولية والمهاجم النيجيري جونيور أغايي. ويعول المدير الفني لنادي القرن بالقارة الإفريقية الفرنسي باتريس كارتيرون على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وسعد سمير وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وكريم نيدفيد في الدفاع، وهشام محمد وحسام عاشور وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمودي في الوسط، ووليد أزارو في الهجوم.



بدوره، يسعى المدير الفني للوصل الإماراتي حسن العبدولي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق فوز تاريخي على الأهلي الفريق الأعرق في الوطن العربي وقارة إفريقيا، وشدد على أن نتيجة الذهاب تعطي أفضلية لفريقه في التأهل للدور التالي، ويبزر في تشكيل الفريق الإماراتي الثلاثي البرازيلي فينيسيوس وكايو ودي ليما، علما أن الأخير هز شباك بطل مصر بهدفين في مواجهة الذهاب، كما يعول العبدولي في التشكيل الأساسي على كل من الحارس سلطان المنذري، وفارس خليل ووحيد إسماعيل وأحمد عيسى وسالم العزيزي وسيف السويدي وأحمد سالم وحميد عباس في خطي الدفاع والوسط.

على صعيد آخر، يسعى نادي الزمالك إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات بالدوري المصري لكرة القدم على حساب الداخلية الذي يلتقيه اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في إطار الجولة الـ 15، ويتصدر الفريق «الأبيض» المسابقة برصيد 26 نقطة.