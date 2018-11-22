شكرا لقرائتكم المغرب يحسم الدربي المغاربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:08

حسم المنتخب المغربي الدربي المغاربي أمام مضيفه تونس عندما تغلب عليه 1- صفر على الملعب الأولمبي في رادس بضواحي العاصمة تونس في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الطرفين لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في الكاميرون العام المقبل.



ويدين المغرب بفوزه إلى مهاجم ليغانيس الإسباني يوسف النصيري الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 41 من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى اثر تسديدة للقائد المهدي بنعطية، وجاءت المباراة مثيرة بين المنتخبين بالنظر إلى الندية الكبيرة بينهما، ونجح المنتخب المغربي في تحقيق فوزه الثاني تواليا على جاره بعد الأول بالنتيجة ذاتها وديا أيضا في 28 آذار (مارس) 2017.

وشهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة إثر مشادة بين حارس مرمى تونس فاروق بن مصطفى ولاعب وسط المغربي فيصل فجر كادت تتحول إلى اشتباكات جماعية إثر تدخل المدافع مروان دا كوستا. وعلق مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رونار على ذلك قائلا: «إنها القارة الإفريقية والمنافسة المغاربية، شمال إفريقيا. هذه أمور تحدث في الدربيات وعندما تكون الأعصاب متوترة خلال المباراة، ولكن الهدوء يسود في النهاية لدى الدخول إلى غرف الملابس».

وأعرب رونار عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق، وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «لجأنا إلى مبدأ المداورة وقمنا بستة تغييرات، والذين الذين شاركوا كانوا عند حسن ظني وقدموا مباراة جيدة وأظهروا روح الفريق وأنا اشكرهم على ذلك».