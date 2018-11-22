شكرا لقرائتكم ويلبيك يجبر أرسنال على النزول لسوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:12

أقر راؤول سانيي مدير الكرة في أرسنال بأن إصابة المهاجم داني ويلبيك طويلة المدى قد تدفع النادي المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لنزول سوق الانتقالات في كانون الثاني (يناير). وخضع ويلبيك لجراحتين بعد إصابته بكسر في الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.



وعلى رغم أن سانيي قال إن أحدث إصابة للمهاجم ويلبيك قد تمنح اللاعب الشاب إيدي نكيتياه فرصة لاثبات قدراته فانه لم يستبعد التعاقد مع لاعب جديد.

ونقلت صحيفة الاندبندنت عنه قوله: «لم نكن نخطط أبدا لهذا الأمر. لا يعني ذلك أنني أمنح الضوء الأخضر للمسؤولين لنزول سوق الانتقالات لأننا نمتلك لاعبين ممتازين قد يحصلون على فرصة الآن مثل إيدي نكيتياه»، وتابع: «سننتظر لنرى. نحن في نوفمبر وهو توقيت جيد لدراسة الأمور والوقوف على الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات». ولم يحدد النادي إطارا زمنيا لعودة ويلبيك إلى المباريات رغم أن اللاعب الدولي الانكليزي قد يغيب حتى نهاية الموسم الجاري عندما ينتهي تعاقده مع أرسنال، وأضاف سانيي: «نشعر بالحزن من أجل داني وهو يعلم جيدا حجم المساندة التي يحظى بها داخل النادي»، وخاض مهاجم مانشستر يونايتد السابق 126 مباراة فقط منذ انتقاله إلى أرسنال في 2014 بعد تعرضه لإصابتين طويلتين في الركبة.

من جهة أخرى، أكد وكيل الأعمال جانبييرو بوتشيتا أن موكله لورنتسو بيليغريني، لاعب وسط نادي روما والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، أنه لا يعتزم الالتحاق بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على عكس ما أوردته تقارير صحافية عدة، وأشارت التقارير إلى أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستعد لدفع قيمة البند الجزائي (30 مليون يورو) لفسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع ناديه، وضمه إلى صفوفه في يناير المقبل.