شكرا لقرائتكم «المنشطات» توقف العداء ليفين أربع سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:17

أوقفت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات العداء نايجل ليفين لمدة أربع سنوات بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات.



وأكدت الوكالة إيقاف العداء البالغ من العمر 29 عاما بعد أن تم إيقافه بشكل مؤقت منذ فبراير شباط الماضي، وقالت الوكالة البريطانية إن «اختبار ليفين أثبت وجود مادة كلينبوتيرول المحظورة لعلاج الربو بعد اختبار خارج إطار المنافسات في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017».

وشارك ليفين، المتخصص في سباق 400 متر، في أولمبياد ريو 2016 وكان ضمن الفريق البريطاني الذي أحرز ذهبية 400 متر تتابع في بطولة أوروبا 2014 في زوريخ، وقالت نيكول سابستيد المديرة التنفيذية للوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات: «على كل الرياضيين الالتزام الكامل بقواعد مكافحة المنشطات. وتقع على عاتقهم وحدهم مسؤولية أي مواد محظورة يتم اكتشافها في عيناتهم، السيد ليفين واحد من كبار الرياضيين وشارك في دورة الألعاب الأولمبية والبطولات القارية والدولية وتلقى دورات تدريبية مهمة في مجال مكافحة المنشطات خلال مسيرته الرياضية»، وأضافت: «الأمر بيد الرياضيين الذين يمثلون قدوة لغيرهم مثل السيد ليفين من أجل الحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بمكافحة المنشطات مع ضمان التحقق من كافة المكملات الغذائية التي يستخدمونها والتأكد بنسبة 100 في المئة من أنهم يعرفون أن ما يتناولونه غير محظور».

وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات في حيثيات قرارها إن ليفين: «اعترف بوجود مادة كلينبوتيرول في عينته لكنه رجح أن سبب وجودها يرجع لاستخدامه مكملات غذائية يجب أن تكون ملوثة بمادة كلينبوتيرول»، وقالت الوكالة إن العداء فشل في إثبات أن المكملات الغذائية تتضمن المادة المحظورة.