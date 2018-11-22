شكرا لقرائتكم إصابة نيمار ومبابي تقلق سان جرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:07

يجد باريس سان جرمان الفرنسي نفسه في مأزق قبل أيام على المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بإصابة نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار الثلثاء خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما.



وأصيب مبابي في كتفه الأيمن خلال المباراة التي فاز بها أبطال العالم على الأوروغواي 1- صفر في ضواحي باريس، وذلك بعدما سقط داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة ليترك مكانه لفلوريان توفان في الدقيقة 36. وأوضح مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد المباراة «عانى من آلام في كتفه بعد سقوطه ويجب أن يخضع للفحوص»، مطمئنا بأنه لا ضرورة للمبالغة في القلق، لكنه استطرد بأن ما قاله ليس خبرا «مطمئنا بالضرورة، ولا مقلقا»، ما يعني أن الفحوص ستحدد حجم الاصابة. من جهته، كشف زميله المهاجم أنطوان غريزمان أن مبابي «وضع يديه على الأرض، وانزلقت يده. شعر بشيء ما. لا أعرف أكثر من ذلك، سيخضع للفحوص وسنرى»، وبعد دخوله إلى غرف الملابس اثر الإصابة، عاد مبابي إلى مقاعد البدلاء في الشوط الثاني ومع الابتسامة على محياه، ما يشكل مؤشرا ايجابيا على أنه لا يشعر بألم كبير.

أما بالنسبة لنيمار، فلم يخض سوى 8 دقائق من المباراة التي فازت بها البرازيل على الكاميرون 1- صفر ايضا في إنكلترا، وذلك بعدما شعر بآلام في العضلة اليمنى لحالبه في الدقيقة الخامسة، فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب، وترك نيمار مكانه لمهاجم إيفرتون الإنكليزي ريتشاليستون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45.

وسيترقب جمهور سان جرمان وإدارته ومدربه الألماني توماس توخل بقلق وضع اللاعبين، لاسيما أن نادي العاصمة يستقبل ليفربول الأربعاء المقبل في مباراة هامة جدا كونه يحتل المركز الثالث في مجموعته الثالثة قبل جولتين على النهاية، بفارق نقطة خلف الفريق الإنكليزي ونابولي الإيطالي وأمام النجم الأحمر الصربي الذي يستقبل بطل فرنسا في الجولة الأخيرة.