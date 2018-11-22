شكرا لقرائتكم إيكاردي وديبالا يتحرران بغياب ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مندوزا (الأرجنتين) - أ ف ب | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 21:21

تحرر مهاجما انتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليان ماورو إيكاردي وباولو ديبالا بغياب النجم ليونيل ميسي ومخضرمين آخرين مثل سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين، وافتتحا رصيدهما الدولي بقيادة الأرجنتين للفوز على المكسيك 2- صفر وديا في مندوزا، وجدد المنتخب الأرجنتيني فوزه على المكسيك التي تغلب عليها وديا الجمعة بالنتيجة ذاتها في قرطبة.



وفي مباراته الدولية الثامنة، افتتح إيكاردي الذي استبعد عن تشكيلة مونديال روسيا 2018، سجله التهديفي مع بلاده بوضعها في المقدمة منذ الدقيقة الثانية حين تلاعب بمدافعين في منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيسراه في مرمى الحارس خيسوس كورونا.

وبمواجهة منتخب مكسيكي غاب عنه العديد من ركائزه الأساسية ويعاني منذ وصوله إلى ثمن نهائي مونديال روسيا (5 هزائم في 6 مباريات)، فرضت الأرجنتين سيطرتها على المباراة حتى من دون ديبالا وجيوفاني لو سيلسو اللذين جلسا على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء. ولم تهدد المكسيك المرمى الأرجنتين فعليا سوى مرة واحدة في منتصف الشوط الثاني برأسية قوية من خيسوس غاياردو، لكن الحارس البديل باولو غاتسانيغا تألق في الدفاع عن مرماه. ودخل لو سيلسو في الدقيقة 59 بدلا من إيريك لاميلا، وديبالا في الدقيقة 81 بدلا من إيكاردي بالذات. ونجح نجم يوفنتوس في توجيه الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 87 ، وبغياب ميسي، المبتعد عن المنتخب حتى إشعار آخر، أظهر ديبالا أنه قادر على أن يلعب دورا مؤثرا جدا مع بلاده، على غرار دوره في يوفنتوس.