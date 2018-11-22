شكرا لقرائتكم المنتخب الإرلندي يفسخ عقد أونيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبلن - أ ف ب | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 00:17

أعلن الاتحاد الإرلندي لكرة القدم الأربعاء الاتفاق بالتراضي على رحيل مدرب المنتخب الوطني منذ خمسة أعوام مارتن أونيل، بعد سلسلة نتائج مخيبة توجها سقوط المنتخب من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.



وتولى أونيل (66 عاما) قيادة المنتخب الإيرلندي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 خلفا للإيطالي جيوفاني تراباتوني، وقام بفسخ تعاقده بالتراضي مع الاتحاد الإرلندي، في خطوة تشمل أيضا مساعده النجم السابق روي كين.

وقاد أونيل المنتخب الى ثمن نهائي كأس أوروبا 2016، وحقق في المباريات الـ55 التي أشرف خلالها على المنتخب، نتائج جيدة شملت الفوز على إيطاليا 1- صفر في دور المجموعات للبطولة القارية، وعلى ألمانيا بالنتيجة نفسها في آب (أغسطس) 2015 خلال التصفيات. وفشلت إرلندا في بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا، بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام الدنمارك (صفر- صفر ذهابا، 1-5 إيابا).

وأعلن الاتحاد الإرلندي في بيان أنه «توصل الى اتفاق بالتراضي مع مارتن أونيل على الانفصال».

وقال رئيس الاتحاد دونال كونواي: «باسم مجلس إدارة الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، أريد أن أشكر مارتن، روي، وكل الجهاز الفني على عملهم مع المنتخب الوطني لجمهورية إرلندا على مدى الأعوام الخمسة الماضية».