شكرا لقرائتكم المصري بفكر فى ايهاب جلال او على ماهر بدلا من ميمى عبد الرازق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى فى مفاوضات مباشرة مع الثنائى إيهاب جلال المدير الفنى لأهلى طرابلس الليبى وعلى ماهر المدير الفنى السابق لسموحه لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لميمى عبدالرازق الذى تدور حوله الشكوك بشأن مستقبله مع الفريق البورسعيدى بعد الخسارة بثلاثية نظيفة بالأمس أمام حرس الحدود .

ويرتبط إيهاب جلال بعقد ممتد مع الأهلى الليبى ويوجد شرط جزائى كبير فى العقد ربما يكون حجز زاوية لإتمام التعاقد معه ، بينما يتمسك على ماهر بالحصول على مبلغ مالى كبير نظير الموافقة على قبول المهمة .