شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى محترفى اليد والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، منافسات الجولة الثامنة بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2000 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد هذه الجولة على صعيد المحترفين و المرتبط مواجهات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الأهلى و الزهور مع الحوار و البنك الأهلى مع طلائع الجيش و سموحة مع بورسعيد و الأوليمبى مع هليوبوليس و أصحاب الجياد مع الشمس و بترول أسيوط مع هليوليدو و سبورتنج مع الطيران .

على ان تقام مباريات دورى المرتبط مواليد 2000 فى تمام الرابعة عصرا ، بينما تقام مباريات المحترفين الكبار فى تمام السادسة مساءا .