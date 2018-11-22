شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعلن موعد السفر لبوروندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد النادي الإسماعيلي مساء بعد غدا الجمعة، موعدا للسفر لبوروندي لمواجهة بطلها في ذهاب دور ال 64 لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها الأربعاء المقبل .

وتلقي الاسماعيلي هزيمته الثالثة علي التوالي في الدوري بالسقوط أمام الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام علي ستاد الاسماعيلية.

وتولي فييرا تدريب الاسماعيلي في ٤ اكتوبر الماضي خلفا للجزائرى خير الدين مضوي

وقاد فييرا الاسماعيلي في 8 مباريات فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 9 أهداف وتلقت شباكهم 6 أهداف .