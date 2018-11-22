شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أشرف حنفى فى لجنة التصنيف لبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف حنفى مدير الاسكواش بنادى بلاك بول، والمنسق العام لبطولة النادى المفتوحة، والتى تنطلق فى 3 ديسمبر المقبل وحتى التاسع من نفس الشهر، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أنه تم اختياره عضوا فى لجنة التصنيف لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والتى تنطلق فى يناير المقبل.

ويعتبر أشرف حنفى المصرى والإفريقى الوحيد بين أعضاء هذه اللجنة والتى تعد من أكبر البطولات فى لعبة الاسكواش.

وتعتبر بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش واحدة من أهم 7 بطولات فى اللعبة على مستوى العالم، حيث تصل قيمة جوائزها المادية إلى 180 ألف دولار.