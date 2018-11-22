شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات نارية بالجولة العاشرة بالصعيد والمنيا وديروط السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس منافسات الجولة العاشرة من دورى القسم الثانى بعد توقف دام حوالى 20 يومًا للمسابقة، وذلك بإقامة 6 مباريات قوية.

فعلى ملعب طهطا يحل بنى سويف المتصدر برصيد 19 نقطة ضيفًا ثقيلاً على فريق طهطا صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، فى لقاء صعب على كلا الفريقين الذى يتطلع فريق لعبور الآخر .

وفى مواجهة نارية يستقبل ملعب الأسيوطى سبورت مباراة صعبة بين الفيوم صاحب المركز العاشر بـ11 نقطة وضيفه نادى أسوان النيد صاحب الوصافة بـ19 نقطة فى مباراة نارية بين القمة والقاع .

وفى ثالث المواجهات يستقبل النصر للتعدين المدجج بالأزمات صاحب المركز الثالث بـ15 نقطة ،فريق ناصر ملوى صاحب المركز الأخير بـ3 نقاط فى مواجهة تمثل أهمية للفريقين الطامحين لتذوق الانتصار خاصة ناصر ملوى لأنه لم يحقق أى انتصار منذ بداية المسابقة .

وفى رابع المباريات يستقبل استاد بنى سويف الرياضى مباراة مرتقبة بين تليفونات بنى سويف بالقيادة الجديدة لأبو العينين شحاتة الذى يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة أمام فريق سوهاج المتطلع للانتصارات بقيادة عصام مرى ويحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة .

وفى خامس المباريات يلتقى فريق الإعلاميين صاحب المركز السابع بـ13 نقطة مع مضيفه فريق تحرير أسوان صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط .

وفى سادس المباريات يلتقى فريق الألومنيوم صاحب المركز الحادى عشر بـ10 نقاط مع فريق الوليدية صاحب المركز الثالث عشر بـ4 نقاط فى لقاء من أجل الهروب من القاع.

وتختتم مباريات تلك الجولة بمباراة المنيا صاحب المركز الرابع بـ15نقطة مع ديروط صاحب المركز الخامس بـ14 نقطة والتى ستقام يوم السبت المقبل بعد موافقة لجنة مسابقات القسم الثانى على تأجيلها 48 ساعة بناء على طلب من المنيا للتمكن من لعبها على إستاد الجامعة .