شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه داخل الاسماعيلى لاستمرار فييرا مديراً فنياً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس ادارة النادى الاسماعيلي حاليا اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج الفريق بعد تلقيه الخسارة الثالثة علي التوالي في الدوري واخرها الخسارة أمام الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الاسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى.

ويسود اتجاه داخل مجلس الادارة باستمرار البرازيلي فييرا المدير الفني للفريق ، خاصة ان الدراويش مقبل علي مباراة في دور الـ 64 بدوري ابطال افريقيا خلال الاسبوع المقبل، .

ومن المنتظر ان يصدر مجلس الادارة برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بيان عقب انتهاء جلسته الطارئة المقامة حتي الان .

ومن المتوقع، أن يوقع مجلس الادارة عقوبات صارمة على اللاعبين و ايقاف كافة مستحقاتهم لحين عودة الانتصارات وتحسين مركز الفريق فى مسابقة الدورى.