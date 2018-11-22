شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: ميمي عبد الرازق لن يستمر مع المصرى.. وإيهاب جلال الأقرب لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري ان ميمي عبد الرازق لم يكمل على رأس القيادة الفنية الفريق. وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « لمصلحة من هجوم ميمي عبد الرازق على مجلس المصري». وأضاف: « إيهاب جلال ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق البورسعيدي ومجلس المصري سيسحم الأمر في اجتماعه». وكان المصري قد خسر مساء أمس ، من حرس الحدود بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.

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