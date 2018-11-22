هجوم ناري من إبراهيم حسن على حكام مباراة بيراميدز ودجلة

حسن العمدة

علق إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيرامديز، علي أداء فريقه امام وادي دجلة ورأيه فى التحكيم ، فى المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما فى الجولة الـ15 .

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية ، كنا نلعب على الفوز أمام دجلة ولدينا طموحات كبيرة ونريد المنافسة على اللقب.

وواصل : كنا نستحق ركلة جزاء بعد تقدمنا بهدف، الأمور كانت ستتغير، وأيضا هدف التعادل لوادي دجلة في الأساس خطأ لصالح عمر جابر، وهناك كرة لصالح كينو كان يمكن أن تحتسب لنا ركلة جزاء.

وتابع ، أن هناك 7 حكام في المباراة، ولم يتم احتساب ركلة الجزاء لنا، تحدثت مع...